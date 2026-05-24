Polo Fermi-Montale di Ventimiglia, la Provincia accelera: affidata la progettazione per bonifica amianto e lavori di sicurezza

Nuovi interventi in vista per le scuole superiori del territorio provinciale, con un’attenzione particolare rivolta alla sede del Polo Fermi-Montale di Ventimiglia. La Provincia di Imperia ha infatti avviato l’iter tecnico per una serie di opere di manutenzione straordinaria che interesseranno alcuni edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire sicurezza, funzionalità e conservazione delle strutture.

Attraverso una determinazione del Settore Infrastrutture, Scuole, Ambiente e Patrimonio, l’ente ha affidato l’incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori all’architetto Claudia Ponzio di Imperia, per un importo complessivo di 40.957,69 euro comprensivo di onorario, contributi e IVA. Gli interventi rientrano nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia, per un valore complessivo di 428 mila euro. Tra le scuole interessate compare il Polo Fermi-Montale di Ventimiglia, dove la documentazione provinciale evidenzia la necessità di una serie di interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e al miglioramento della fruibilità degli spazi scolastici.

Nel dettaglio, è previsto il restauro degli elementi oscuranti dell’edificio, attualmente indicati in stato di degrado e da ripristinare per garantirne il corretto funzionamento e la conformità ai requisiti di sicurezza. Un capitolo particolarmente delicato riguarda inoltre la presenza di materiali contenenti amianto in forma compatta, per i quali si procederà con interventi di rimozione e smaltimento nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Successivamente è previsto anche il rifacimento delle pavimentazioni nelle aree interessate dai lavori, così da ripristinare pienamente le condizioni di utilizzo degli spazi.

L’intervento previsto nel plesso ventimigliese rappresenta uno dei tasselli del più ampio piano di manutenzione programmato dalla Provincia. Nello stesso progetto rientrano infatti anche il Liceo Linguistico–Scienze Umane Amoretti e il Liceo Artistico, interessati da opere analoghe di manutenzione straordinaria relative agli elementi oscuranti, agli interventi di bonifica e alle opere di ripristino delle superfici. Con l’affidamento dell’incarico prende ora avvio la fase tecnica preliminare, passaggio necessario che porterà successivamente alla progettazione definitiva e all’esecuzione concreta degli interventi nei diversi istituti coinvolti.