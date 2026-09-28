Castel Vittorio e Pigna uniscono le forze per il trasporto scolastico: servizio al via dal 1° ottobre

Le amministrazioni comunali di Castel Vittorio e Pigna uniscono le forze per garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni che frequentano il plesso di Pigna. La Giunta comunale di Castel Vittorio, con la deliberazione numero 28 del 25 settembre, ha infatti approvato lo schema di protocollo d'intesa che consentirà di organizzare il servizio in attesa della definizione di una nuova convenzione tra i due Comuni, che dovrà essere successivamente sottoposta ai rispettivi Consigli comunali. L'obiettivo è assicurare continuità agli spostamenti degli studenti dei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anche alla luce dell'aumento delle famiglie con figli in età scolare residenti nei due territori.

La necessità di un'organizzazione condivisa nasce anche dal crescente numero di richieste arrivate alle due amministrazioni e dalla particolare complessità del servizio. A disposizione dei Comuni ci sono due minibus Fiat Ducato a nove posti, concessi in comodato d'uso gratuito dall'Unione dei Comuni della Valle Argentina: uno assegnato a Castel Vittorio, targato GT 003 NX, e uno a Pigna, targato GT 002 NX. La capienza ridotta dei mezzi e le diverse fasce orarie previste dai tre ordini scolastici rendono necessaria una programmazione articolata, con cinque o sei viaggi giornalieri per riuscire a rispondere alle esigenze degli studenti.

Nel protocollo viene inoltre evidenziata l'impossibilità, allo stato attuale, di utilizzare collaboratori scolastici per il servizio di pre-scuola e doposcuola. Castel Vittorio sta quindi cercando un conducente in possesso di patente B e C.A.P. - KB, attraverso un bando relativo al cantiere scuola-lavoro, la cui scadenza è fissata per il 1° ottobre. In attesa dell'esito della procedura, sarà Pigna, previo accordo con i propri dipendenti, a mettere temporaneamente a disposizione alcuni operai in organico, entrambi in possesso della patente richiesta. Una soluzione che permetterà di affrontare la fase iniziale dell'anno scolastico senza lasciare scoperte le esigenze di trasporto.

Il quadro delle richieste evidenzia complessivamente 21 studenti da accompagnare con modalità differenziate. Per la scuola dell'infanzia sono indicate tre richieste, quattro per la primaria e tre per la secondaria da Castel Vittorio e altre località collegate, mentre ulteriori esigenze arrivano da Buggio, Regione San Tommaso, Regione Cancelli e dalle zone periferiche di Pigna. In particolare, per la primaria risultano dieci richieste complessive, mentre per la secondaria sono otto. Gli orari delle lezioni rendono necessario coordinare i percorsi: l'infanzia prevede indicativamente l'orario 8.30-16.30, la primaria 8.30-16.30 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e 8.30-12.30 il mercoledì e il venerdì, mentre la secondaria è prevista dalle 7.45 alle 13.30.

Il Comune di Pigna garantirà inoltre il trasporto mattutino dei residenti in Regione Cancelli per l'intero anno scolastico, mentre Castel Vittorio metterà a disposizione il proprio mezzo per buona parte del servizio. Il protocollo prevede che Pigna fornisca temporaneamente il servizio necessario a soddisfare le esigenze degli utenti di entrambi i Comuni nel periodo iniziale, indicativamente dal 1° al 5 ottobre, con possibilità di rinnovo. La collaborazione non si limiterà alla prima fase: Pigna si è impegnata, nei limiti della disponibilità dei propri dipendenti, a intervenire anche nel corso dell'anno scolastico in caso di assenza dell'autista che sarà individuato da Castel Vittorio.

La scelta nasce anche dalla volontà delle due amministrazioni di garantire il diritto alla frequenza scolastica senza gravare sulle famiglie con ulteriori difficoltà organizzative. L'aumento dei nuclei familiari residenti nei due Comuni con figli in età scolare ha infatti prodotto una maggiore domanda di servizi, rendendo necessario un coordinamento più stretto. Il protocollo rappresenta quindi uno strumento operativo temporaneo, destinato a permettere l'avvio del servizio mentre proseguono le procedure amministrative per arrivare a una disciplina stabile e condivisa. I sindaci di Castel Vittorio e Pigna si sono infine impegnati a predisporre una specifica convenzione sul servizio di trasporto scolastico, da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione.