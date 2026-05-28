Ventimiglia, dai banchi della primaria alla Maturità: si conclude il viaggio linguistico lungo tre anni tra gli alunni della scuola primaria Cavour e i “grandi studenti”

Si è concluso in questi giorni lo straordinario progetto di lingua francese “LES HÉROS DU FRANÇAIS” che ha visto collaborare strettamente gli alunni delle classi quarte e quinta della scuola primaria di Nervia e gli studenti dell’ultimo anno del Liceo Aprosio.

Un percorso innovativo di peer education durato ben un triennio. Avviato quando i ragazzi del Liceo frequentavano il terzo anno e i piccoli della primaria muovevano i primi passi in lingua francese, il progetto ha dimostrato come la lingua straniera possa diventare un ponte generazionale formidabile.

In questi tre anni, la cattedra è stata idealmente ceduta ai ragazzi del liceo. Sotto la supervisione dei docenti dei due istituti, i liceali hanno preparato e condotto lezioni speciali per i più piccoli, abbandonando la didattica tradizionale per favorire laboratori ludici, canti, video-presentazioni in lingua francese con quiz e grafiche accattivanti. I bambini della primaria hanno appreso, guidati dall'entusiasmo di ragazzi poco più grandi di loro.

La conclusione del progetto coincide con un momento cruciale per i tutor del Liceo: l'esame di Maturità. Per i "grandi", questa esperienza non è stata solo un modo per consolidare le proprie competenze linguistiche, ma una vera e propria palestra di vita, di responsabilità e di competenze trasversali, validata anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Nell'ultimo incontro, i piccoli alunni hanno voluto dedicare un grande "In bocca al lupo" (Bonne chance!) ai loro tutor per gli imminenti esami.

"Questo progetto rappresenta la scuola che ci piace" – hanno affermato le docenti responsabili Barbero Miriam e Ferrero Elisabetta – "Una scuola aperta, dove i saperi non restano chiusi nelle aule ma si trasmettono attraverso le relazioni umane. Vedere la dedizione dei ragazzi del liceo e lo sguardo pieno di ammirazione dei bambini della primaria è la prova che la continuità didattica, quando è fatta di progettualità reale e costante nel tempo, lascia il segno. Ai nostri maturandi va il ringraziamento per questi tre anni di impegno e il miglior augurio per il loro futuro".

Dietro il successo di questo progetto c'è stato anche il lavoro instancabile e la regia sapiente della professoressa di francese Giulia Modena; è stata lei, nel corso di questo triennio, a preparare con dedizione gli alunni e a guidarli nella strutturazione delle attività. Un ringraziamento speciale va alla sua capacità di coniugare il rigore didattico con una grandissima sensibilità pedagogica, dote che ha permesso sia ai grandi di esprimere al meglio le proprie competenze di tutoraggio, sia ai più piccoli di appassionarsi alla lingua francese in un clima di totale serenità e fiducia.

L'Amministrazione Comunale di Ventimiglia ha apprezzato molto questo progetto perché, a partire dall’ anno scolastico 2025/2026, ha caldamente sostenuto l'implementazione della lingua francese nelle scuole. La vicinanza con il confine e le numerose opportunità di studio, lavoro e mobilità rendono la conoscenza della lingua francese una competenza fondamentale per gli studenti della nostra città.

Il sipario cala su questa edizione, ma le basi gettate sono solide: l'esperimento di successo promette di essere replicato il prossimo anno, continuando a coltivare l'amore per le lingue e per lo scambio generazionale. Chapeau a tutti i partecipanti!

Un ultimo ringraziamento, ma non certo per importanza, va ai Dirigenti Scolastici, Dott. ssa Antonella Costanza e Dott. Giovanni Oggiana. La loro lungimiranza, il costante supporto istituzionale e la fiducia riposta in questa iniziativa, fin dal primo giorno, sono stati elementi decisivi per la riuscita e la continuità del progetto in questo triennio.