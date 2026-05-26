Balene e bambini per il Santuario Pelagos: premiati gli alunni vincitori del concorso “Missione Pelagos” a Sanremo

Sono stati annunciati i vincitori del concorso del progetto “Missione Pelagos – Balene e bambini insieme per l’ambiente”, promosso da Istituto Tethys ETS e Verdeacqua SCS con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Liguria hanno partecipato all’iniziativa realizzando disegni e slogan dedicati al mare, alle balene e alla tutela dell’ambiente marino. Tra i numerosi elaborati ricevuti, sono stati selezionati tre disegni e tre slogan vincitori che, durante l’estate, saranno trasformati in shopper distribuite gratuitamente presso l’Ufficio Turistico di Sanremo, l’Infopoint di Tellaro e il Centro di Educazione Ambientale nel Savonese, in occasione di eventi e incontri dedicati alla sostenibilità del mare.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la conoscenza e la protezione del Santuario Pelagos, area del Mediterraneo che ospita otto specie di balene e delfini, sensibilizzando cittadini e visitatori all’adozione di comportamenti più responsabili verso l’ambiente marino.

Il concorso rientra in un più ampio percorso educativo avviato nel 2025, che ha portato nelle scuole laboratori didattici, incontri con gli insegnanti e una piattaforma digitale interattiva. Nato inizialmente come prototipo con il supporto dei Club Soroptimist, il sito Missione Pelagos mette a disposizione materiali didattici, schede, giochi suddivisi per fasce d’età e un’area riservata ai docenti. La piattaforma, recentemente rinnovata nella grafica e nei contenuti, è accessibile gratuitamente a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di Liguria e Piemonte.

Gli organizzatori sottolineano come la selezione dei vincitori sia stata particolarmente complessa a causa dell’elevato numero di elaborati ricevuti e della qualità dei contenuti presentati dagli alunni, capaci di trasformare i temi ambientali in messaggi semplici, immediati e coinvolgenti.

Il progetto mira inoltre a rafforzare il legame tra Liguria e Piemonte: i messaggi realizzati dai bambini liguri raggiungeranno anche i coetanei piemontesi che frequentano le coste della regione, contribuendo ad ampliare la consapevolezza ambientale anche tra le famiglie.

Per i Comuni liguri firmatari della Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos, l’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per promuovere tra i più giovani la conoscenza e la tutela del patrimonio marino locale attraverso attività educative partecipative.

Con il coordinamento e la supervisione scientifica dell’Istituto Tethys, primo proponente del Santuario Pelagos nel 1991, il progetto coinvolge la Cooperativa Verdeacqua per le attività didattiche e lo sviluppo dei contenuti digitali, insieme ai Comuni aderenti all’Accordo Pelagos.

Scuole e classi vincitrici

Disegni

Carlotta S. – classe 5ª, primaria San Martino – Sanremo

Rebecca S. – classe 4ª, primaria Asquasciati – Sanremo

Greta L. – classe 2B, secondaria di I grado “Italo Calvino” – Sanremo

Slogan

Nicolò S. – classe 5ª, primaria Cipressa – Cipressa (IM)

Elodi C. – classe 3A, primaria “G. Semeria” (Coldiroli) – Sanremo

Simone I. – classe 2A, primaria “G. Semeria” (Coldiroli) – Sanremo

“Missione Pelagos – Balene e bambini insieme per l’ambiente” è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Re:azioni: difendi l’ambiente, contribuisci al benessere di domani”, dedicato alla promozione di progetti di transizione ecologica locale e alla sensibilizzazione delle comunità sulle sfide ambientali.