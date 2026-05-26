La Maison DAPHNÉ premia l’imbarcazione d’epoca “Lilli” e la skipper Lucia Pozzo alle grandi regate internazionali di Sanremo 2026

In occasione delle prestigiose Grandi Regate Internazionali di Sanremo – che dal 21 al 23 maggio hanno visto lo specchio acqueo della Riviera dei Fiori protagonista della grande vela d'epoca e classica – la Maison DAPHNÉ ha conferito un importante riconoscimento all’imbarcazione “Lilli” (Sangermani del 1953) e alla sua celebre skipper Lucia Pozzo, stimata professionista del panorama velico italiano. Il premio speciale mette al centro i valori della tutela del mare e dell’inclusione, celebrando un equipaggio che ha saputo trasformare l'agonismo sportivo in un potente messaggio di impegno sociale.

Attraverso il progetto delle Falchette di AIRC, l’imbarcazione Lilli sostiene attivamente la ricerca oncologica finanziando una borsa di studio annuale del valore di 25.000 euro. Un’iniziativa che non solo dà visibilità al lavoro dei ricercatori, ma coinvolge attivamente i giovani volontari, dimostrando come la cultura della vela possa farsi veicolo di solidarietà, responsabilità e coesione.

Il riconoscimento consegnato a Lucia Pozzo consiste in un’opera d’arte tessile: un foulard incorniciato firmato Daphné, realizzato secondo le più rigorose tecniche artigianali italiane. La creazione reinterpreta le bellezze del Santuario Pelagos (il Santuario dei Cetacei), l'area marina protetta che unisce idealmente la Riviera italiana e quella francese. Il disegno del foulard illustra la biodiversità marina dai grandi cetacei alle creature più minute, rappresenta un ecosistema perfetto dove ogni specie contribuisce all’equilibrio comune. Un parallelismo perfetto con la missione di Lilli: l’inclusione tra gli esseri umani che rispecchia l’armonia e il rispetto per la natura. L'opera nasce dalla sinergia tra la Maison sanremese, da sempre pioniera della moda sostenibile e attenta alla salvaguardia ambientale, e l’Istituto Tethys, l'ente scientifico che da decenni studia e tutela i mammiferi marini del Mediterraneo.

Con questo premio, Maison Daphné rinnova il suo legame indissolubile con il territorio e con le Grandi Regate Internazionali organizzate dallo Yacht Club Sanremo, valorizzando una rotta – quella di Lucia Pozzo e di Lilli – capace di unire lo sport alla concretezza della solidarietà e alla difesa dell'ambiente marino.



