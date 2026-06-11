Sanremo, visita guidata alla sezione archeologica del Museo Civico

Dal 12 al 14 giugno tornano le GEA - Giornate Europee dell’Archeologia 2026, evento sotto il coordinamento europeo dell’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) che intende promuovere il patrimonio archeologico attraverso visite guidate, escursioni ed altri eventi caratterizzati dalla volontà di mantenere vivo il dialogo con il pubblico, università, enti locali e tutti gli attori del territorio.

L’edizione del 2026 è dedicata al tema “archeologia in corso” un invito a mettere al centro il processo della ricerca archeologica e a scoprire ciò che avviene dietro le quinte del lavoro.

In occasione delle GEA, sabato 13 giugno alle ore 16:30 avrà luogo una visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo Civico di Sanremo – Palazzo Nota, iniziativa concordata tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione di Sanremo.