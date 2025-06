Sanremo: parcheggio di piazza Eroi: l'Amministrazione incontra la ditta che rassicura "Lavori conclusi entro febbraio 2026"

Novità incoraggianti per Piazza Eroi Sanremesi: nella giornata di ieri si è tenuta una videoconferenza tra l’amministrazione comunale, i tecnici comunali, la Cooperativa Edile Appennino incaricata dei lavori e i referenti della BCC Leasing. Al centro della discussione, i ritardi accumulati nel cantiere e il cronoprogramma delle prossime fasi.

Durante l’incontro, la Cooperativa ha confermato l’intenzione di proseguire i lavori, smentendo le voci che sono circolate negli ultimi tempi, legate anche ai ritardi e alle interruzioni a cui il cantiere è stato soggetto. Nonostante i rallentamenti registrati e le interruzioni verificatesi nei mesi scorsi, è stata garantita la consegna del parcheggio interrato entro febbraio 2026. Nel cronoprogramma, sono inclusi gli interventi di riqualificazione della piazza vera e propria, secondo il progetto di restyling urbano che vede pronta anche la variante che è stata chiesta dall'attuale amministrazione. Gli architetti l'hanno consegnata da poco agli uffici comunali ed ora dovrà essere approvata per poi passarla alla ditta.

La variante prevederebbe un'area senza le previste fontane ma un'ampia zona utilizzabile per il relax ed anche le manifestazioni oltre che, ovviamente, per riunire nuovamente il mercato del martedì e sabato che, dall'inizio del cantiere è stato sdoppiato tra la zona dell'Annonario e via Adolfo Rava.

Una notizia che porta un po’ di sollievo ai commercianti della zona, da tempo in difficoltà a causa del cantiere e delle limitazioni che ne sono derivate. Se i tempi venissero rispettati non è escluso che la nuova area parcheggio possa essere pronta già in tempo per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Va ricordato che quell'anno, a causa delle Olimpiadi invernali, la rassegna canora potrebbe slittare all’ultima settimana di febbraio. Da Palazzo Bellevue viene infine sottolineata l’attenzione costante da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dell’opera: le critiche circa un presunto scarso monitoraggio sarebbero, secondo quanto emerso dalla call, infondate.

Un segnale di ripresa, dunque, che lascia intravedere uno spiraglio positivo in una vicenda che ha fatto discutere e preoccupato residenti e attività commerciali del centro cittadino: il tutto però, sarà subordinato a un'effettiva conclusione dei lavori. Secondo quanto era stato anche detto nel corso dell'ultimo consiglio comunale, la teorica data di fine avrebbe dovuto essere la fine di luglio di quest'anno (tra 40 giorni in pratica), ma l'approvazione della variante nel progetto, con cui si mira ad allargare il suolo a disposizione di eventuali occupanti.

Certo, se i lavori dovessero concretamente concludersi a febbraio come affermato, sarebbe una buona notizia, rendendo quella in procinto di iniziare l'ultima estate con il cantiere di Piazza Eroi ancora attivo.