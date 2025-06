Sanremo: via Padre Semeria tra lavori stradali e polemiche: domani scatta la riasfaltatura della parte alta

A partire da domani via Padre Semeria sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria al manto stradale. Gli interventi, affidati alla ditta Masala per conto del Comune di Sanremo, comporteranno alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monte Ortigara e il bivio con il casello autostradale saranno attivi il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e un senso unico alternato regolato da semaforo, operativo dalle 7 domani e fino alla fine dei lavori. Sarà presente segnaletica mobile e la Polizia Municipale vigilerà sull’osservanza delle disposizioni. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Il tema della manutenzione stradale continua a essere uno dei più sentiti dai cittadini e sui social, con frequenti lamentele riguardo alla situazione dell’asfalto in molte zone della città dei fiori e proprio quella di via Padre Semeria risulta essere una di quelle più dibattute: ormai pronti al via interventi nella zona più alta della via, quella che per i turisti che escono al casello di Sanremo ovest è l'ingresso in città, con la sepranza da parte dei residenti che anche il resto della strada veda azioni concrete; dalle buche che si trovano lungo le corsie passando per gli alberi che ingombrano il marciapiede rendendo praticamente impossibile il passaggio in alcuni punti e le radici degli stessi alberi che rendono pericoloso il transito, specie per i mezzi a due ruote.

Domani mattina è prevista anche la tracciatura della segnaletica stradale sul nuovo asfalto posato lungo tutta l’arteria che segue lo svincolo dell’Aurelia Bis in via Pascoli, via Borea e via Massa. In queste vie, dalle ore 6 di domani fino al termine dei lavori, il traffico sarà regolato con un senso unico alternato e sarà disposto un divieto di sosta e fermata, con rimozione dei veicoli trasgressori.

Parallelamente all’annuncio dei lavori, il caso di via Padre Semeria è stato sollevato anche dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che hanno presentato un’interrogazione urgente per denunciare le gravi condizioni dei marciapiedi tra l’Aurelia e la parte alta della città. "La pavimentazione è fortemente danneggiata – spiegano – con avvallamenti e cedimenti provocati dalle radici dei pini marittimi. Una situazione pericolosa per anziani, persone con disabilità e genitori con passeggini".

I consiglieri lamentano anche l’assenza di alternative pedonali sicure e denunciano un rischio concreto per la sicurezza pubblica in una delle arterie più trafficate della città.