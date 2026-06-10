Raduno di penne nere a Vallecrosia al Mare: verrà dedicata una targa all'ex allievo Don Bosco e alpino Valerio Campagna (Foto)

Vallecrosia al Mare dedicherà una targa all'ex allievo di Don Bosco, l'alpino Valerio Campagna. Lo scoprimento è previsto domenica 14 giugno alle 11 al monumento degli alpini in occasione del raduno delle penne nere

Un'iniziativa voluta e proposta dal gruppo alpini di Vallecrosia al Mare. "Abbiamo deciso di dedicare una targa all'ex allievo di Don Bosco, l'alpino Valerio Campagna" - fa sapere Giuseppe Turone, capogruppo degli alpini di Vallecrosia al Mare - "Valerio Campagna è nato a Bordighera il 23 maggio del 1982 ed è cresciuto a Seborga. In servizio presso il 7° Reggimento Alpini di Belluno, reduce dalla campana nei Balcani 2001-2002, da ricostruzioni fatte, a causa della condotta di operazioni in aree contaminate da uranio impoverito, si ammalò. Il 27 gennaio del 2003 morì presso l'ospedale di Imperia dopo una lunga malattia. Nel 2006 fu riconosciuta la causa della patologia e fu così dichiarato vittima del dovere".

La città della famiglia è, infatti, pronta ad ospitare il raduno degli alpini. Sabato 13 e domenica 14 giugno le penne nere festeggeranno Don Bosco in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana in città. La manifestazione inizierà sabato prossimo alle 16.30 presso l'istituto Don Bosco con il conferimento dell'onorificenza 'Amici degli Alpini' a tre aziende che dieci anni fa contribuirono alla costruzione del monumento dedicato agli alpini in via Don Bosco: la ditta Rossi S.r.l., la ditta Tesorini e Cava Bergamasca. Alle 17 seguirà una conferenza con il generale Bellacicco sulla storia degli alpini mentre alle 21, nel cortile dell'oratorio Don Bosco, andrà in scena il concerto della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia.

Domenica 14 giugno, invece, alle 10 è in previsto l'ammassamento in piazza dell'ex mercato dei fiori da dove, alle 10.30, partirà la sfilata lungo le vie cittadine. Alle 11 vi saranno, invece, la deposizione di una corona d'alloro al monumento agli alpini, gli onori ai caduti e allocuzioni delle autorità presenti e lo scoprimento della targa all'ex allievo di Don Bosco, l'alpino Valerio Campagna. Alle 12 verrà celebrata la santa messa in suffragio agli alpini 'Andati Avanti' mentre alle 13 verrà servito il rancio alpino presso l'oratorio Don Bosco.