Organizzazioni sindacali italiane e francesi, Michele Delli Carri eletto presidente del CSIR Liguria-PACA

Michele Delli Carri eletto presidente del CSIR Liguria-PACA. Guiderà l'organismo per il prossimo mandato.

Il consiglio sindacale interregionale (CSIR) Liguria-PACA ha, infatti, rinnovato i propri organismi dirigenti. L'elezione è avvenuta al termine dell'assemblea che ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali italiane e francesi aderenti al CSIR: CGIL, CISL e UIL per l'Italia, CGT, FO e CFDT per la Francia confermando il valore della cooperazione sindacale transfrontaliera tra la Liguria e la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Sono stati, inoltre, eletti come vicepresidente: Christophe Rey (CFDT) e Oscar Matarazzo (UIL). Eletto anche il tesoriere: Marinette Rigotti (FO).

Nel suo intervento di insediamento, il neo presidente Michele Delli Carri ha ringraziato il presidente uscente Patrick Santo e tutti i componenti del precedente consiglio per il lavoro svolto negli ultimi due anni, sottolineando come il CSIR rappresenti uno strumento fondamentale di dialogo, confronto e tutela per i lavoratori e i pensionati che vivono e operano nel territorio transfrontaliero. Nel delineare le priorità del nuovo mandato, il presidente Delli Carri ha evidenziato la necessità di affrontare con determinazione alcune delle principali criticità che interessano i lavoratori frontalieri, a partire dal miglioramento della mobilità tra Italia e Francia e dalla semplificazione delle procedure amministrative connesse alla sicurezza sociale e all'accesso alle prestazioni di welfare. "Dalle testimonianze raccolte tra i lavoratori frontalieri emerge con forza l'esigenza di rendere più efficienti i collegamenti infrastrutturali e di garantire servizi amministrativi più accessibili e funzionali" – dichiara il presidente Michele Delli Carri – "Senza interventi concreti in questi ambiti non sarà possibile realizzare una piena integrazione transfrontaliera".

"Il nuovo consiglio ha ribadito il proprio impegno a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la qualità dell'occupazione e la coesione sociale, promuovendo il confronto costante con le istituzioni italiane e francesi" - dice CSIR Liguria-PACA - "L'elezione di Michele Delli Carri rappresenta un nuovo capitolo per il CSIR Liguria-PACA, che continuerà a operare come punto di riferimento per migliaia di lavoratori, pensionati e famiglie del territorio transfrontaliero, favorendo la cooperazione tra le organizzazioni sindacali dei due paesi e contribuendo alla costruzione di un'area sempre più integrata e solidale".