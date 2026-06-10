Carotaggio danneggia la condotta Roya 1 sul lungomare di Sanremo: città parzialmente senz'acqua ma riparazione conclusa

Nel pomeriggio, intorno alle 16, la riparazione della tubazione del Roya 1 sul lungomare Vittorio Emanuele II è stata completata e la riapertura dell'acqua è prevista a breve. Secondo quanto riferito, nel giro di qualche ora la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Come avviene abitualmente dopo interventi di questo tipo, dai rubinetti l'acqua potrebbe inizialmente presentarsi torbida, per poi tornare progressivamente limpida con il ripristino definitivo del servizio.

Questa mattina, nel tratto antistante il Lido Imperatrice, dove era in corso un intervento di carotaggio eseguito nell'ambito delle attività promosse dal Comune ha provocato il danneggiamento della condotta idrica del Roya 1, l'asse portante del sistema acquedottistico cittadino. L'impatto sulla rete è stato immediato. Dalla tubazione si è sprigionata una violenta fuoriuscita d'acqua che, nel giro di pochi minuti, ha invaso la carreggiata e la pista ciclabile. Il flusso ha poi raggiunto la spiaggia sottostante, scavando un profondo solco nella sabbia, un vero e proprio "canyon", prima di riversarsi in mare e intorbidire l'acqua lungo il litorale.

L'accaduto ha richiesto il tempestivo intervento della Polizia Locale, che ha messo in sicurezza l'area delimitando la zona interessata e disponendo la chiusura temporanea della ciclabile. Sul posto sono giunti rapidamente anche i tecnici di Rivieracqua, impegnati nelle delicate operazioni di contenimento dell'emergenza. La pressione all'interno della condotta è stata ridotta nel più breve tempo possibile per limitare la dispersione idrica e consentire le verifiche sull'entità del danno.

Il guasto ha avuto inevitabili ripercussioni sull'erogazione dell'acqua in città. Molte zone di Sanremo sono rimaste a secco, poiché la tubazione coinvolta è il cosiddetto Roya 1, la condotta principale che alimenta il centro abitato in attesa del completo ripristino del Roya 2.