Sanremo, carotaggi sul lungomare tranciano la condotta Roya: allagata la passeggiata e chiusa la ciclabile (Foto)

Momenti di forte apprensione questa mattina sul lungomare Vittorio Emanuele II, nel tratto antistante il Lido Imperatrice, dove un intervento di carotaggio eseguito nell'ambito delle attività promosse dal Comune avrebbe provocato il danneggiamento della condotta del Roya. L'impatto sulla rete idrica è stato immediato: dalla tubazione si è sprigionata una violenta fuoriuscita d'acqua che, nel giro di pochi minuti, ha invaso la carreggiata e la ciclabile. Il flusso ha poi raggiunto la spiaggia sottostante, scavando un profondo solco nella sabbia prima di riversarsi in mare.

L'accaduto ha richiesto il tempestivo intervento della polizia locale, che ha messo in sicurezza la zona delimitando l'area interessata e disponendo la chiusura temporanea della pista ciclabile. Sul posto sono arrivati rapidamente anche i tecnici di Rivieracqua, impegnati nelle operazioni di contenimento dell'emergenza. La pressione all'interno della tubazione è stata ridotta nel più breve tempo possibile per limitare la dispersione d'acqua e consentire le verifiche necessarie sull'entità del danno. L'incidente si è verificato durante la campagna di indagini geologiche e strutturali avviata dal Comune per predisporre i progetti legati ai futuri bandi delle concessioni demaniali. Dopo i carotaggi effettuati nei giorni scorsi nell'area dell'ex stazione ferroviaria, le operazioni si erano trasferite sul lungomare, dove sono previsti alcuni dei principali interventi di riqualificazione della passeggiata e delle strutture balneari.

L'acqua ha creato un vero e proprio canyon sulla spiaggia sottostante ed ha intorpidito l'acqua. Resta ora da capire se il guasto potrà avere ripercussioni sull'erogazione dell'acqua in città. La condotta coinvolta rappresenta infatti uno degli assi portanti del sistema acquedottistico cittadino e solo gli accertamenti tecnici in corso permetteranno di stabilire la reale entità dei danni e i tempi necessari per il completo ripristino del servizio.