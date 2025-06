Sanremo, affidata la gestione della spiaggia “Arenella”, sarà la ditta Thalassa a occuparsene fino a fine 2025

il Comune di Sanremo ha ufficializzato l’esito della procedura di affidamento per la gestione tecnica della spiaggia comunale attrezzata denominata “Arenella”. A seguito di un avviso pubblico e di una selezione basata su manifestazione d’interesse, l’incarico è stato assegnato alla ditta Thalassa Snc di Cannicci Niccolò e Cristallini Luca, con sede in Corso Trento e Trieste. La gestione prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree, manufatti, strutture e impianti fissi, la pulizia della battigia, il disallestimento delle attrezzature e lo smontaggio dei manufatti stagionali nel periodo invernale con relativo deposito in un luogo idoneo.

L’affidamento avrà validità fino al 31 dicembre 2025 e prevede una gestione orientata all’utilizzo dell’area come solarium attrezzato e spazio per attività ludico-sportive, in attesa dei risultati del monitoraggio ambientale sulla balneabilità dell’area.

Quello della balneabilità dell'Arenella rimane un tema spinoso, vista la revoca e controrevoca arrivata all'inizio di giugno sul divieto di balneazione, che aveva prima riaperto la possibilità di fare il bagno nelle acque di Corso Trento e Trieste, per vedere poi il contrordine dopo pochissimi giorni: per ovviare parzialmente al problema, la giunta comunale di Sanremo ha deciso nei mesi scorsi di avviare un processo di trasformazione per il tratto costiero in solarium attrezzato, con possibilità di organizzare attività ludico-sportive a terra, anche senza balneazione, sfruttando le strutture a disposizione come spazio relax.

In tutto ciò l'area almeno fino alla fine del prossimo anno avrà nuovamente una genitorialità, in attesa di sapere se questo tira e molla sulla balneazione avrà un termine e soprattutto quale sarà la conclusione in quanto, se il divieto di balneazione dovesse essere confermato, sarà necessario aggiornare formalmente il piano prima di procedere a nuove gare pubbliche.