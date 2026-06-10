PNRR e rigenerazione urbana, a Sanremo il confronto sul futuro: riflettori sui Pinqua liguri e sulle prospettive

Sarà Villa Ormond a ospitare, venerdì 19 giugno a partire dalle ore 9.30, l'importante convegno dedicato al tema "PNRR e rigenerazione urbana: dal PINQuA in Liguria agli scenari futuri", promosso da Regione Liguria, attraverso l'assessore regionale all'Urbanistica e all'Edilizia Marco Scajola, insieme ad Ance Liguria, Ance Imperia e Confindustria Imperia. L'iniziativa rappresenterà un'occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e operatori del settore sulle trasformazioni in atto grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare attenzione agli effetti economici e occupazionali generati sul territorio locale, regionale e nazionale.

Il convegno, patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine degli Architetti, dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Imperia e dall'Ordine Regionale Geologi Liguria, sarà inoltre valido ai fini dell'accreditamento professionale dei rispettivi iscritti. Nel corso della mattinata si alterneranno due tavoli tematici, dedicati rispettivamente al bilancio delle esperienze maturate e alle prospettive future. Particolare rilievo sarà attribuito ai tre progetti PINQuA della Liguria, ormai giunti alle battute finali: la Pigna di Sanremo, Marinella di Sarzana e Genova Begato, indicati come esempi virtuosi di rigenerazione urbana e di utilizzo efficace delle risorse del PNRR.

Tra i relatori figurano, oltre all'assessore Marco Scajola, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i senatori Roberto Rosso e Lorenzo Basso, la deputata Paola De Micheli, l'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, il vicepresidente nazionale di Ance Piero Petrucco, il direttore del Centro Studi di Ance Flavio Monosilio, il presidente di Federcostruzioni Emanuele Ferrarolo, il direttore generale per la Casa e la Riqualificazione urbana del Mit Barbara Acreman e il dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di Regione Liguria Silvia Risso.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente di Ance Liguria Enio Marino, del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e del senatore Gianni Berrino. «L'obiettivo dell'iniziativa è quello di fare il punto sul percorso compiuto grazie al PNRR e, allo stesso tempo, delineare le strategie future per continuare a investire nella rigenerazione urbana come leva di sviluppo, crescita e miglioramento della qualità della vita delle comunità», sarà il filo conduttore di un appuntamento che riunirà a Sanremo alcuni tra i principali protagonisti del settore.