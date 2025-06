Sanremo città sicura? Tra percezioni, realtà e fragilità sociali: il racconto di chi la vive ogni giorno (Video)

Sanremo è una città sicura? Una domanda semplice, ma la risposta è tutt’altro che scontata. Perché la sicurezza, come spesso accade, non si misura solo con i numeri, ma soprattutto con le percezioni di chi la città la vive quotidianamente: residenti, commercianti, lavoratori, clochard. E da questo piccolo viaggio nella "città dei Fiori" emerge un quadro sfumato, complesso ma per certi versi rassicurante.

Sì, Sanremo è una città sicura. O almeno, lo è per la maggior parte di chi la abita e la frequenta. Lo dicono le persone che ci sono nate e cresciute, ma anche coloro che la vivono in condizioni più estreme, come i senza fissa dimora. A loro dire, la microcriminalità esiste – soprattutto concentrata in zone come piazza San Siro e la Pigna – ma non si può parlare di emergenza.

Le criticità, infatti, non mancano. Alcune aree del centro storico sono spesso associate a episodi di spaccio, degrado e disagio sociale. È lì che il senso di insicurezza può farsi più forte, specialmente di sera. Ma è anche vero che Sanremo non si esaurisce in quei pochi isolati: “Sanremo non è solo San Siro e Pigna – ricorda un cittadino – ed è ingiusto ridurre la città a quei problemi. Se guardiamo al quadro generale, Sanremo resta una realtà vivibile e tranquilla, soprattutto se confrontata con metropoli come Torino, Genova o Milano”.

La percezione di sicurezza cambia anche in base all’età e alla condizione personale. “Per me Sanremo è una città sicura – racconta un commerciante – ma posso capire benissimo che per una persona anziana ci siano più timori. Bisogna ascoltarli e tutelarli, perché spesso sono proprio loro a sentirsi più esposti”.

Il tema è delicato. La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma riguarda anche la coesione sociale, l’attenzione ai più fragili, la cura del territorio. “Certo, episodi di criminalità ci sono – spiega un clochard – ma rispetto ad altre città qui si vive tranquilli. E poi tra controlli, pattugliamenti e telecamere, penso che Sanremo sia sicura”.

In fondo, forse la vera risposta alla domanda iniziale è che Sanremo è sicura quanto basta per continuare a viverci con fiducia, ma non abbastanza per abbassare la guardia. Serve attenzione, ascolto, presidio. E una comunità capace di vedere – oltre ai problemi – anche le sue risorse.

(Riprese a cura di Elia Folco)