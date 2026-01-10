Gennaio 2026 al gelo in Liguria: uno degli inizi d’anno più freddi degli ultimi vent’anni

L'inizio dell'anno nuovo porta ufficialmente il freddo in Liguria: secondo quanto riportato dall'Arpal infatti "nei giorni 4–7 gennaio 2026 la Liguria ha registrato temperature medie regionali significativamente inferiori alla norma climatica, con un raffreddamento diffuso su tutto il territorio".

La temperatura media regionale del periodo, pari a circa 2 °C, colloca il 2026 al quarto posto tra gli inizi di gennaio più freddi degli ultimi vent’anni, dopo il 2009, il 2010 e il 2017. Anche le temperature minime medie risultano basse, pur senza raggiungere valori estremi su singole località. Una variazione accentuata dal fatto che gli inverni degli ultimi anni hanno visto temperature decisamente più miti rispetto a quella che dovrebbe essere la norma.

Una tendenza che anche nella provincia di Imperia: stando ai dati riportati dalla piattaforma Omirl, le temperature minime a livello della costa si sono decisamente abbassate, rimanendo leggermente superiori rispetto al resto della regione, ma venendo dei picchi anche inferiori ai 2,5 gradi nel ventimigliese (durante le ore notturne). Situazione simile anche a Diano Castello, con 2,6 gradi di picco minimo, mentre i centri principali del territorio, ovvero Sanremo e Imperia, si mantengono su valori decisamente più alti: addirittura la città dei fiori secondo i valori riportati non è mai scesa sotto i 5 gradi di temperatura.

Spostandosi verso l'entroterra ovviamente la questione è diversa, con più località che hanno invece visto la linea di mercurio indicare il segno negativo: Triora, Rocchetta Nervina e Apricale hanno festeggiato il Capodanno sottozero, mentre nel giorno dell'Epifania si sono aggiunti all'elenco anche altri centri come Airole, Ceriana, Pigna e Dolceacqua. A condizionare il freddo improvviso degli ultimi giorni è stata una vasta massa d’aria fredda di origine continentale che ha interessato gran parte dell’Europa, estendendosi progressivamente fino al Mediterraneo. L’espansione di questa aria fredda verso sud, specifica il meteorologo Guido Cioni, ha determinato un calo generalizzato delle temperature, coinvolgendo anche l’Italia e la Liguria.