Riva Ligure, impegni pluriennali oltre il bilancio: ok del Consiglio a polizze assicurative e servizio di tesoreria

Il Consiglio comunale di Riva Ligure ha preso atto degli impegni di spesa pluriennali che il Comune dovrà sostenere negli anni successivi al bilancio di previsione 2025/2027. La comunicazione è arrivata nel corso della seduta straordinaria del 18 dicembre e riguarda due determinazioni già adottate dagli uffici competenti, relative a servizi considerati essenziali per il funzionamento dell’ente.

In particolare, l’Amministrazione ha formalizzato un impegno complessivo da 148mila euro per la stipula della polizza assicurativa Rct/Rco, che coprirà il periodo dal 2026 al 2029. Il servizio, affidato tramite la società di consulenza Aon S.p.A., prevede la copertura assicurativa con Nobis Assicurazioni e rientra tra le spese correnti che la normativa consente di assumere anche su esercizi futuri, trattandosi di prestazioni continuative e indispensabili per l’ente.

Accanto a questo, è stato comunicato anche l’impegno di spesa per il servizio di tesoreria comunale, affidato a Intesa Sanpaolo. L’importo complessivo è pari a 19.500 euro, iva esente, e riguarda il triennio compreso tra gennaio 2026 e dicembre 2028. Anche in questo caso si tratta di una funzione essenziale, necessaria alla gestione finanziaria quotidiana del Comune.

La delibera non introduce nuove spese, ma certifica ufficialmente al Consiglio comunale impegni già assunti dagli uffici, come previsto dal decreto legislativo 118 del 2011. Un passaggio formale ma rilevante sul piano della trasparenza, che consente all’assemblea consiliare di avere un quadro completo degli obblighi economici che graveranno sui bilanci futuri.

Con questo atto, l’Amministrazione di Riva Ligure conferma la volontà di garantire continuità ai servizi fondamentali, programmando per tempo le spese necessarie anche oltre l’orizzonte del bilancio attualmente in vigore.