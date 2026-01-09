Sanremo: lavori di segnaletica e messa in sicurezza effettuati dalla squadra di Pronto Intervento (Foto)

Nuovi lavori sul territorio da parte della squadra di pronto intervento del Comune che, nel corso degli ultimi giorni, è entrata in azione per alcuni lavori sulla sede stradale e sulle pavimentazioni.

In particolare è stata effettuata la nuova tracciatura della segnaletica orizzontale in diverse strade della città, sia nelle zone adibite a parcheggio sia in quelle di carico e scarico delle merci. A Poggio sono inoltre stati posizionati dei dissuasori a margine della piazzetta appena realizzata sulla sommità della strada.

In Piazza Colombo gli operai sono poi intervenuti per rispristinare alcuni tratti di pavimentazione, che risultava danneggiata e sconnessa, riportandola quindi al suo stato originario.

Un ultimo intervento ha interessato la messa in sicurezza di un tombino presente via Monte Ortigara, che poteva presentare un pericolo per gli utenti della strada.