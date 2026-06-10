Sanremo, tutto pronto per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro

Puntuale come ogni anno anche stavolta all'inizio dell'estate tornano i festeggiamenti parrocchiali per san Siro, una Presenza costante ormai, una consuetudine arricchita con qualche novità per stupire sanremesi e “foresti", grandi e piccini. Ci saranno tante occasioni per divertirsi, riflettere, ballare, pregare, mangiare e bere, meditare e incontrarsi con gli amici e il Signore.

Il comitato festeggiamenti ha preparato un ricco programma, con entusiasmanti sorprese, a partire dal titolo che, in occasione dell' ottavo centenario della morte del poverello di Assisi sarà "Sentieri di luce ... sulle orme di san Francesco".

Ma ecco in anteprima le varie serate.

30 giugno 2026 StraSanSiro, Primo Memorial Anselmo Farisano

1° luglio 2026 Magia e Cinema in Piazza: spettacolo con il mago Sasà e a seguire proiezione del film “Il robot selvaggio”

2 luglio 2026 Aperitivo con Mistero: L’ultima nota, segreto al Chiar di Luna

3 e 4 luglio 2026 Triduo di preparazione alla solennità di San Siro; Sagra: due serate gastronomiche e danzanti con l’Orchestra Fantasia

5 luglio 2026 Triduo di preparazione alla solennità di San Siro; Latino e brace: la “braciata”

6 luglio 2026 Triduo di preparazione alla solennità di San Siro; Serata pubblica: “La bellezza come promessa di felicità” spettacolo a cura del Teatro dell’Albero intervallato da musica e danza

7 luglio 2026 Solennità di San Siro: celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Monsignor Suetta.

Le varie iniziative saranno adeguatamente pubblicizzate per consentire la più ampia partecipazione.