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Eventi | 10 giugno 2026, 16:21

Celebrare la fine della stagione e presentare i progetti futuri, Gran Galà del Camporosso Calcio al centro Falcone (Foto)

Evento, a ingresso gratuito, a cura dell’U.S. Camporosso e patrocinato dal Comune

Celebrare la fine della stagione e presentare i progetti futuri, Gran Galà del Camporosso Calcio al centro Falcone (Foto)

Il Camporosso Calcio organizza un Gran Galà. L'appuntamento sarà il 20 giugno alle 20.30 nella sala Tigli presso il centro polivalente Giovanni Falcone.

L'evento, a ingresso gratuito, sarà a cura dell’U.S. Camporosso e patrocinato dal comune di Camporosso. "Sono tutti invitati a partecipare a una serata speciale per celebrare la fine della stagione e presentare il futuro della nostra società" - dice l'Us Camporosso - "Verranno, infatti, consegnati riconoscimenti e premi, ringraziati tutti per la fine della stagione ma anche annunciati i cambiamenti ufficiali societari, i progetti per la nuova stagione, gli sponsor e i partner. L'invito è rivolto, in particolar modo, ai tesserati rossoblu e ai loro genitori per un brindisi finale".

"La nostra forza è il gruppo, il nostro futuro siete voi" - dice la società - "Insieme, oggi per guardare al domani. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una grande serata rossoblu".

Elisa Colli

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