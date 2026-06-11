Imperia celebra San Giovanni: undici giorni di festa tra tradizione, sapori, spettacoli e MercantIneja

Imperia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più amati e attesi dell'estate. Dal 19 al 29 giugno 2026, tra Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, tornano la 46ª edizione della Festa di San Giovanni e la 18ª edizione di MercantIneja, una manifestazione che negli anni è diventata un simbolo dell'identità cittadina e della capacità di fare rete sul territorio.

Organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi insieme alla Città di Imperia, con il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia, oltre alla collaborazione del C.I.V. NuovOneglia, la kermesse rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà economiche locali.

Il programma si annuncia particolarmente ricco e variegato, con spettacoli musicali e teatrali, attività dedicate ai bambini, mostre, appuntamenti culturali e iniziative sportive, pensati per coinvolgere residenti e turisti di tutte le età.

Tra i momenti più attesi spicca quello del 24 giugno, giorno della festa patronale di San Giovanni, quando il cielo e il mare di Imperia faranno da cornice al tradizionale e suggestivo spettacolo pirotecnico, da sempre tra gli eventi più emozionanti dell'intera manifestazione. La festa proseguirà poi fino a lunedì 29 giugno, offrendo ogni giorno nuove occasioni di intrattenimento e condivisione.

Protagonista assoluto sarà ancora una volta Ineja Food, il brand gastronomico del Comitato San Giovanni, che ogni anno conquista il pubblico grazie a un'offerta capace di unire tradizione e innovazione. Accanto ai piatti più amati della cucina ligure, un team di chef volontari proporrà ogni sera un piatto "d.o.c." a rotazione, ideato per valorizzare le eccellenze e i prodotti tipici del territorio.

Grande attesa anche per MercantIneja, che nel 2026 raggiunge il traguardo della maggiore età, celebrando la sua 18ª edizione. La mostra-mercato, organizzata dall'agenzia Espansione Eventi di Paola Savella, ospiterà espositori provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico una vasta proposta artigianale, commerciale e produttiva che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il gradimento dei visitatori.

«Ci siamo quasi: il momento tanto atteso del "taglio del nastro" è ormai alle porte», commenta Marco Podestà, presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi. «I preparativi procedono con entusiasmo e grande partecipazione. Un doveroso ringraziamento va a tutte le istituzioni e gli enti pubblici che ogni anno collaborano attivamente alla realizzazione di questa festa, a partire dal Comune di Imperia, la Marina di Imperia, l'Agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto, le Forze dell'Ordine, le associazioni di categoria e gli enti territoriali. È grazie al loro impegno e alla sinergia con il nostro Comitato che questa tradizione può continuare a vivere e crescere, ed essere un punto di riferimento per l'intera comunità».

Per conoscere nel dettaglio il calendario degli eventi, il programma completo e tutti gli aggiornamenti della manifestazione, sarà possibile consultare nei prossimi giorni il sito ufficiale e i canali social dedicati.

L'estate imperiese è pronta a riaccendere una delle sue tradizioni più sentite, tra sapori autentici, spettacolo e voglia di stare insieme.