Arma di Taggia, l'Emporio del Teatro torna in scena con la commedia "La locanda del tesoro nascosto"

Dopo i successi a Palazzo Rubini a Ceriana, a La Piccola ad Ospedaletti e al Teatro Parrocchiale di Arma di Taggia lo scorso dicembre, l'Emporio del Teatro torna in scena ad Arma domenica 31 maggio alle ore 16.00 con la commedia brillante "La locanda del tesoro nascosto", scritta e diretta da Ernestina Pellesi.

La storia è ambientata a Calizzano nella locanda delle sorelle Allegra e Diletta, che gestiscono con l'aiuto della cugina Clarissa, e ruota intorno ad un presunto tesoro, che attira clienti in cerca d'oro e......non solo. I divertenti colpi di scena non mancano fino all'ultimo, grazie alla bravura degli attori, tutti con esperienze da anni nell'Emporio ed altre compagnie teatrali della zona.

L'ingresso è ad offerta libera e l'incasso sarà totalmente devoluto all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), sezione provinciale di Imperia.



