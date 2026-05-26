Antea Edizioni protagonista alla Fiera del Libro: in programma 20 presentazioni e incontri con gli autori

Antea Edizioni di Angelo Giudici partecipa alla 25ª edizione della Fiera del Libro di Imperia con un programma ricco che prevede ben venti presentazioni oltre a incontri con gli autori e attività dedicate ai lettori di tutte le età.

Quattro spazi principali:

Il Salotto di Antea presso lo stand della casa editrice.

L’Isola Mediterranea

L’Isola Bianca

Stand Antea Young

Accanto alle attività per il pubblico adulto, Antea Edizioni di Angelo Giudici dedica un’attenzione particolare ai giovani lettori con lo stand Antea Young, un’area interamente pensata per bambini e ragazzi. Oltre alla selezione di titoli dedicati all’infanzia e all’adolescenza, lo stand ospiterà laboratori creativi, letture animate e attività pensate per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dei libri in modo coinvolgente e giocoso.

Antea Edizioni conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura, della lettura e del dialogo intergenerazionale, portando alla Fiera del Libro di Imperia un programma vario, dinamico e aperto a tutti.

Per informazioni, materiali stampa o richieste di interviste: Antea Edizioni di Angelo Giudici