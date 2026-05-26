Accademia della Pigna di Sanremo: ultimo appuntamento del secondo anno di attività della cattedra di ‘Patafisica, prima del Simposio di fine anno, previsto per l’ultimo week end di giugno.

Sabato 30 Maggio, dalle ore 16:00 (si consiglia di arrivare 15 minuti prima) e fino alle 18:00 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo.

Alberto Pulinetti architetto, artista e docente universitario proporrà un breve racconto del design ironico patafisico e illustrerà alcuni dei meccanismi della comunicazione industriale e concludendo con una progettazione collettiva per realizzare un oggetto utile (anche) alle giraffe.

È possibile partecipare come uditori, in maniera gratuita, tuttavia è necessario prenotare il proprio posto tramite mail a fondazionepata@officinebrand.it per assicurarsi la disponibilità alla partecipazione (posti limitati)

La ‘patafisica tornerà ancora a Sanremo per il Simposio che celebra la fine dell’anno di attività della Cattedra il 26/27/28 Giugno, con ospiti, conferenze, laboratorio, performance in arrivo da tutta Italia (e non solo).

Come consuetudine è prevista la pubblicazione a stampa di tutti gli elaborati dei partecipanti in una raccolta finale di testimonianza delle attività svolte