Bordighera, l'Istituto internazionale di Studi Liguri di archeologia subacquea protagonista nel Napoletano

Nelle giornate del 28, 29 e 30 maggio si svolgerà presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello aragonese di Baia (NA) l’VIII edizione del Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea organizzata dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei in collaborazione con l'Istituto Italiano di Archeologia Subacquea e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il Convegno, che rappresenta la più importante occasione di confronto tra ricercatori e professionisti che operano sul patrimonio archeologico sommerso italiano, è articolato in nove sessioni durante le quali verranno affrontate e trattate le principali tematiche della disciplina, ricerca, restauro, valorizzazione, formazione. Sono previste 37 relazioni e 41 poster ed una tavola rotonda sul tema del turismo culturale legato ai siti archeologici subacquei e sulla prospettiva di costruzione di un itinerario culturale europeo, all’interno della quale verranno presentati i risultati di un’indagine condotta sullo sviluppo sostenibile del turismo subacqueo.

Al Convegno di Baia parteciperà in rappresentanza dell’IISL la dott.ssa Daniela Gandolfi, Dirigente del Centro Nino Lamboglia di Bordighera e componente del Comitato Scientifico Organizzatore, che presenterà giovedì 28 maggio insieme al dott. Luigi Fozzati dell’Istituto Italiano di Archeologia Subacquea (IIAS) un intervento su L’organizzazione in Italia della ricerca archeologica subacquea: dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina al Servizio Tecnico per l’Archeologia Subacquea.

La partecipazione all’VIII Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea costituisce una nuova importante tappa nella storia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, la cui attività in questo ambito è iniziata nel lontano 1950 con la prima campagna di scavo archeologico subacqueo sul relitto della Nave Romana di Albenga ed proseguita per oltre settant’anni in tutto il Mediterraneo con oltre 120 interventi di ricerca su relitti e siti subacquei. Nell’ambito dell’Istituto, grazie al suo fondatore e primo Direttore prof. Nino Lamboglia, venne costituito già nel lontano 1958 il primo centro italiano esclusivamente dedicato alle ricerche archeologiche sottomarine.