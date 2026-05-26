Sanremo, il Roof Garden ospita i Beatle Story, l'appuntamento domenica prossima al Casinò

Dopo il successo del primo appuntamento del calendario eventi sabato 4 aprile, con lo show di Matteo Ghione & the Ambassadors e di Dario Cassini il 2 maggio. Il calendario Eventi presenta Domenica 31 maggio Beatle Story il grande live show che celebra i Beatles con uno speciale omaggio alle leggendarie Red (1962–1966) & Blue (1967–1970) Collection. La serata, che unisce musica d’autore con un menù di grande originalità e qualità, è dedicata ai clienti della Casa da Gioco ma è anche aperta al pubblico. Il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it .

Questi i prossimi appuntamenti

Sabato 27 giugno direttamente dal palcoscenico della comicità italiana, Gabriele Cirilli si trasformerà in un ciclone di risate, portando in scena tutta la sua travolgente capacità di coinvolgere il pubblico con i personaggi storici, che lo hanno fatto amare dal grande pubblico.

direttamente dal palcoscenico della comicità italiana, si trasformerà in un ciclone di risate, portando in scena tutta la sua travolgente capacità di coinvolgere il pubblico con i personaggi storici, che lo hanno fatto amare dal grande pubblico. Sabato 18 luglio si presentano al pubblico del Roof Garden i Gemelli di Guidonia; tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita.

si presentano al pubblico del Roof Garden i tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita. Venerdì 14 agosto, omaggio a Ferragosto, con Baluba Shake, che si scateneranno in “The Sixties Night” , in un solo show, tante emozioni.

omaggio a Ferragosto, con che si scateneranno in , in un solo show, tante emozioni. Sabato 5 settembre il calendario prospetta uno spettacolo originale e coinvolgente Battle of The Sexes - Comedy Night, Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?”

“Il nuovo calendario di eventi al Roof Garden rappresenta un tassello dell’offerta turistica di Sanremo per la stagione 2026. La proposta della Casa da Gioco conferma la nostra vocazione all’accoglienza e al glamour. Attraverso questa rassegna, che spazia dalla musica alla comicità più amata del panorama nazionale, riusciamo ad offrire a cittadini e turisti un'esperienza completa, ricca di cultura e intrattenimento. Il successo del primo appuntamento con Matteo Ghione è la prova che esiste una forte domanda di eventi di qualità, capaci di creare quel connubio perfetto tra eleganza e divertimento. Accogliamo quindi con favore un programma che si armonizza con le manifestazioni cittadine, rivolgendo un ringraziamento al Presidente Di Meco e a tutto il Consiglio di Amministrazione per aver realizzato questo calendario.”

“Il Programma eventi primaverili ed estivi ha come suo punto di forza la presenza di grandi protagonisti a livello nazionale con show pensati per la clientela della Casa da Gioco - afferma l’assessore al turismo avv. Alessandro Sindoni - si spazia dalla musica internazionale, a quella Anni Sessanta, all’omaggio ai Beatles, ai ritmi coinvolgenti ai momenti di comicità e di sottile ironia. Abbiamo voluto scegliere diversificate tipologie di spettacoli, per soddisfare le aspettative dei clienti, al centro di ogni politica dell’intrattenimento".

"Il programma, che si armonizza con il calendario eventi cittadino, si compone di serate allegre in un ambiente elegante con personaggi e spettacoli piacevoli. Trascorreremo insieme alla nostra clientela serate che si faranno ricordare.” Sottolinea il presidente e Amministratore Delegato del Casinò, dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.