Programmazione Cinema Sanremo dal 28 maggio al 3 giugno: tutti i film nelle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin

Dal 28 maggio al 3 giugno le sale del circuito Cinema Sanremo propongono una nuova programmazione dedicata ai grandi titoli internazionali, con spettacoli distribuiti tra Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin.

All’Cinema Ariston sarà proiettato The Mandalorian and Grogu con spettacoli alle ore 16.45, 19.00 e 21.30 per tutta la settimana, dal 28 maggio al 3 giugno.

Al Cinema Ritz arriva invece Michael, in programma alle ore 16.45, 19.15 e 21.30 dal 28 maggio al 3 giugno.

La programmazione delle sale Roof propone diversi appuntamenti. Al Roof 1 sarà proiettato Tuner – L’Accordatore alle ore 16.15 e 21.00 dal 28 maggio al 3 giugno.

Al Roof 2 spazio a No Good Men alle ore 16.30 e 21.15, mentre Hen – Storia di una gallina sarà proiettato alle ore 18.45, sempre dal 28 maggio al 3 giugno.

Il Roof 3 ospiterà Il Diavolo veste Prada 2 con spettacoli alle ore 17.00, 19.15 e 21.30 per tutta la settimana.

Al Roof 4 è in programma Kill Bill: The Whole Bloody Affair alle ore 16.00 dal 28 maggio al 3 giugno. La proiezione sarà sospesa il 2 giugno. Per questo titolo il prezzo è fissato a 12 euro intero e 10 euro ridotto.

Solo il 2 giugno il Roof 4 proporrà inoltre La Grazia con spettacoli alle ore 16.00, 18.30 e 21.00.

Al Cinema Centrale sarà proiettato Innamorarsi e altre pessime idee alle ore 16.15, 18.45 e 21.15 dal 28 maggio al 3 giugno.

Al Cinema Tabarin arriva invece Amarga Navidad, in programma alle ore 16.00, 18.30 e 21.00 per tutta la settimana.

I prezzi dei biglietti sono fissati a 9 euro intero e 7 euro ridotto in tutte le sale. Per l’Ariston il costo è di 10 euro intero e 8 euro ridotto. Confermata inoltre la promozione “Martedì Cinema” con ingresso a 6 euro in tutte le sale e a 7 euro per la sala Ariston.

Info programmazione: https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/.