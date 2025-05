Sanremo: nel primo fine settimana di luglio approda nella città dei fiori la prima edizione dello 'Street Music Festival'

Con l’organizzazione della ‘Open Stage’, società promotrice di Monza, si svolgerà il 4 e 5 luglio prossimi a Sanremo, la prima edizione dello ‘Street Music Festival’, un appuntamento che intende scoprire e valorizzare nuovi talenti artistici, attraverso un contest dedicato ai migliori talenti emergenti italiani. Gli artisti selezionati avranno l'opportunità di partecipare a due giorni di esibizioni nella città dei fiori e i migliori avranno l'opportunità di esibirsi durante la serata finale, che si terrà vicino al Teatro Ariston. La partecipazione è gratuita e bisognerà presentare un proprio brano originale, inedito o edito, composto integralmente dall'artista o dal gruppo.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 20 giugno, da quando saranno selezionati i 16 artisti che si esibiranno il 4 e 5 luglio (otto il primo giorno e otto il secondo). Durante le due giornate del festival saranno scegli gli artisti che accederanno alla finale del sabato 5 luglio attraverso un sistema di votazione che combina due diverse componenti: giuria tecnica (70%) composta da 5 membri (tre del Comune di Sanremo e due del team di Openstage) e la giuria popolare (30%) visto che il pubblico potrà votare dal vivo il proprio artista preferito, inquadrando il QR Code che sarà presente presso ogni postazione e che rimanderà a una landing page online.

Durante la finale, i quattro si esibiranno nuovamente davanti alla giuria tecnica in presenza di tutti i suoi componenti, che avrà il compito di decidere il vincitore del Festival. I sedici artisti selezionati si esibiranno in quattro postazioni: in via Matteotti di fronte al civico 2 e 138 ma anche in via Escoffier e piazza Borea D'Olmo. Il comune ha previsto un contributo di 2.000 euro per gli organizzatori.