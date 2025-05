Sanremo: Carabinieri e funzionari di una banca del centro sventano un grosso tentativo di truffa informatica

Il cliente di un istituto bancario di via Roma a Sanremo ha rischiato di subire una pesante truffa informatica ma è stato ‘salvato’ dai Carabinieri della città dei fiori e dai dipendenti della banca. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi ed è la stessa vittima a raccontarlo, ben felice di farlo anche se preferisce non comparire per ovvie ragioni. E lo fa ringraziando i Carabinieri e funzionari dell’istituto bancario per l'assistenza a lui fornita in una situazione di emergenza, durante il tentativo di truffa. E’ stata sventata grazie alla tempestiva e professionale azione dei Carabinieri, insieme alla discrezione e competenza dei funzionari della banca.

I malviventi, con l'uso di espedienti come sms, spoofing (tecnica informatica consiste nel farsi passare per un'altra entità) e manipolazione della rete internet, avevano architettato un piano molto ben congegnato, ma la prontezza dei militari e la loro esperienza, unita alla professionalità degli impiegati bancari, ha fatto sì che la truffa venisse sventata.

I tentativi di truffa, soprattutto a livello informatico, sono ormai all’ordine del giorno e non è semplice per i clienti delle banche riuscire ad evitarli o, se già in atto, sventali. “Voglio sottolineare – ci ha detto la vittima - l'atteggiamento encomiabile che ho potuto riscontrare, tanto nell'intervento dei Carabinieri quanto nella discrezione dei funzionari, che hanno gestito la situazione con una competenza e una discrezione esemplari. Un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine e ai professionisti della banca che, con il loro impegno, garantiscono la protezione e la serenità della comunità”.

Questa volta i malviventi non l’hanno fatta franca e, su di loro stanno indagando i Carabinieri ma, le forze dell’ordine come sempre raccomandano la massima attenzione con i sistemi telematici legati ai propri conti correnti ed ai propri averi.