La LAPET Imperia piange la scomparsa della Presidente Carla Delfino: "Professionista stimata e guida preziosa per l’associazione"

Il Direttivo Provinciale della LAPET Imperia annuncia con profondo cordoglio la scomparsa della propria Presidente, Dott.ssa Carla Delfino, venuta a mancare il 21 febbraio 2026.

Figura molto conosciuta e apprezzata nel mondo professionale, la Delfino è stata per anni un punto di riferimento per i tributaristi della provincia, guidando l’associazione con competenza, equilibrio e grande umanità.

Professionista stimata, sempre disponibile all’ascolto e al confronto, ha saputo coniugare rigore e sensibilità, diventando per molti colleghi non solo una Presidente, ma una presenza costante e rassicurante. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di Revisore dei Conti della LAPET Nazionale, incarico svolto con serietà e alto profilo istituzionale.

"La sua presenza attenta, la sua correttezza e la sua disponibilità resteranno un esempio per tutta la comunità associativa" afferma il Direttivo, che esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.

I funerali si terranno domani, martedì 24 febbraio alle ore 10.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Imperia Oneglia.