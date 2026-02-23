 / Cronaca

Cronaca | 23 febbraio 2026, 08:40

Frontalieri in protesta per il semaforo di Garavan: code infinite verso Francia e Monaco, timori per la Festa dei Limoni

Lavoratori bloccati per decine di minuti al confine. Cresce la tensione in vista delle sfilate a Mentone, il Comune di Ventimiglia segue il caso

Nuove proteste, questa mattina, da parte dei lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Francia e nel principato di Monaco per lavorare.

Tema del contendere è la riaccensione del semaforo nella zona di Garavan, che sta creando lunghissime code. Le chat dei lavoratori stanno esplodendo di proteste, che contestano la riaccensione dell’impianto semaforico nonostante la riapertura di una corsia a Ponte San Ludovico.

La preoccupazione sale, in particolare per i prossimi giorni quando ci saranno le sfilate in occasione della ‘Festa dei Limoni’ in programma a Mentone. La situazione appare complicata ed ora sarà l’amministrazione comunale di Ventimiglia, in particolare il consigliere Parodi, ad interessarsi dell’accaduto.

I lavoratori, oggi bloccati per decine e decine di minuti in attesa, chiedono un aiuto affinché qualcuno intervenga presso le autorità transalpine.

Carlo Alessi

