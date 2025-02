Festival 2025: mercato giù del 30% ma Confesercenti conferma "Manifestazione fondamentale per l'economia cittadina"

“Come ogni anno, nella settimana del Festival i nostri incassi sono calati del 20/30%, ma è lo scotto da pagare per avere una manifestazione che, comunque, porta lustro e grande ritorno in chiave futura”. Sono le parole di Mimmo Alessi, presidente di Confesercenti e storico gestore di uno dei negozi all’interno del Mercato Annonario.

“Purtroppo – prosegue - siamo tagliati fuori per una questione di parcheggi e di accesso alle aree. Per chi arriva a Sanremo in questo periodo è più semplice andare al supermercato e, quest’anno siamo stati ancora più limitati per il cantiere in corso. E’ comunque un fatto che accade da sempre e, infatti, molti banchi chiudono nel periodo festivaliero. Da lunedì scorso, fortunatamente, abbiamo ripreso un ottimo lavoro, in questo caso soprattutto grazie alle feste di cui godono i francesi in questo periodo”.

Con il nuovo parcheggio, quando questo sarà terminato, la situazione potrà migliorare? “No, purtroppo, ma ne siamo consapevoli e tutti sappiamo quanto sia importante il Festival in chiave turistica e di brand della città. Quindi una settimana si può sopportare. Certo, qualche hanno fa avevamo fatto il cosiddetto ‘patto d’area’ tra le associazioni di categoria e l’Amministrazione per non far vendere il deposito Rt di San Martino ed utilizzarlo come parcheggio ma, le problematiche economiche dell’azienda non lo hanno consentito. E sarà ancora peggio quando ci sarà il futuro centro commerciale. Quell’eventuale parcheggio, insieme a Valle Armea e Pian di Poma, era uno dei pochi spazi per poi poter trasportare gli automobilisti con le navette”.

Confesercenti ha confermato gli ottimi affari di bar e ristoranti: “Sono ovviamente quelli che usufruiscono maggiormente della forte presenza di turisti ed addetti ai lavori – ha terminato Alessi – ed è un fattore molto importante per l’economia della città. Serve sicuramente qualche ‘aggiustamento’ visti gli accessi di quest’anno, per garantire una migliore vivibilità dei residenti e di chi deve lavorare ma il Festival rimane l’appuntamento clou dell’anno e si deve proseguire questa strada”.