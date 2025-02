Sanremo, paura alla Pigna: furti, scippi e spaccio nei vicoli. I residenti: "Chiediamo più sicurezza"

Cresce la preoccupazione tra i residenti della Pigna, il cuore storico di Sanremo, dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi furti, scippi e attività di spaccio, in particolare nelle ore serali. Il timore tra gli abitanti è tangibile, tanto da spingere molti di loro a organizzarsi autonomamente per rimanere aggiornati e segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti. Nonostante questo, chiedono un intervento più deciso da parte delle autorità, con un rafforzamento dei controlli per contrastare la criminalità che sembra prendere sempre più piede in alcuni vicoli della zona.

Il primo problema evidenziato dai residenti riguarda i furti in appartamento e gli scippi, avvenuti con particolare frequenza nel mese di gennaio. “Ci sono stati diversi furti, tanto da farci spaventare”, raccontano alcuni abitanti. “Non solo nelle case, ma anche in strada con episodi di scippi. Noi residenti siamo molto uniti e ci siamo creati una rete per rimanere aggiornati, però occorre maggiore sicurezza. Siamo abitanti di Sanremo anche noi e meritiamo attenzione”.

Non solo furti e scippi, ma anche il problema dello spaccio, che secondo alcuni residenti è tornato a essere particolarmente visibile in alcuni punti strategici della Pigna. “Purtroppo nelle ultime settimane sono riprese anche le attività di spaccio”, denuncia un altro abitante. “In particolare nei dintorni della chiesa di San Giuseppe. Bisogna fare qualcosa prima che la situazione diventi ingestibile.”

La presenza di persone sospette e movimenti ambigui nelle ore notturne preoccupa chi vive nel quartiere, che teme che la zona possa diventare sempre più un punto di riferimento per il traffico di stupefacenti. In particolare, il timore è che la situazione possa peggiorare ulteriormente con l’arrivo della stagione turistica, quando la presenza di visitatori potrebbe attirare ancora di più i malintenzionati.

Oltre alla richiesta di maggiore sicurezza, i residenti segnalano anche una gestione non sempre adeguata della pulizia delle strade. Sebbene negli ultimi giorni siano aumentati gli interventi degli operatori ecologici, in alcune zone la situazione resterebbe critica. “In alcune vie i residenti si puliscono la strada da soli”, spiegano. “È anche vero, però, che sono aumentati i lavaggi. Speriamo che questa situazione continui a migliorare, perché la Pigna è una parte storica e importante di Sanremo e non può essere trascurata”.

Di fronte a questa escalation di episodi, gli abitanti della Pigna chiedono quindi un rafforzamento delle forze dell’ordine nel quartiere, con pattugliamenti più frequenti e un maggiore monitoraggio delle zone considerate più a rischio.