Sanremo: rischio biologico e chimico per gli agenti della Polfer alla stazione ferroviaria, il Siap ne chiede lo spostamento a Taggia

La Segreteria Provinciale del Siap ha chiesto alla dirigente del compartimento di Polizia Ferroviaria della Liguria la sospensione immediata dell’attività dell’ufficio di Polizia Ferroviaria della stazione di Sanremo, a causa delle gravi condizioni di rischio biologico e chimico in cui operano gli agenti.

La decisione è stata presa dopo che, le ripetute segnalazioni sindacali, non hanno prodotto risposte concrete da parte della Dirigenza della Polizia Ferroviaria. “Una situazione inaccettabile – sottolinea il sindacato – dopo che per molte volte abbiamo denunciato la presenza di fumi e polveri nella stazione di Sanremo, aggravata dal malfunzionamento dei sistemi di aerazione, che mettono a serio rischio la salute dei poliziotti. La recente risposta della Dirigenza compartimentale della Polfer Liguria non ha fornito alcuna garanzia immediata, limitandosi a rimandare la questione ai tempi tecnici delle rilevazioni ambientali da parte di Ferrovie dello Stato, senza assumersi responsabilità dirette sulla sicurezza del personale”.

Il Siap non accetta che la salute dei poliziotti venga messa in secondo piano per questioni burocratiche e rimpalli di responsabilità: “È inaccettabile che gli agenti continuino a lavorare in un ambiente insalubre, senza alcuna misura concreta di protezione e senza che vengano forniti dispositivi di sicurezza idonei”. E’ stato quindi chiesto lo spostamento temporaneo del personale alla stazione di Taggia, dove esiste un’altra sede della Polizia Ferroviaria, fino a quando non verrà certificata la salubrità dei locali di Sanremo. Una soluzione che consentirebbe agli agenti di continuare a garantire la sicurezza ferroviaria in condizioni di maggiore tutela per la loro salute.

“La salute e la sicurezza dei poliziotti – termina il Siap - devono essere una priorità assoluta. Se non riceveremo risposte concrete e immediate, saremo costretti a coinvolgere direttamente l’organo di vigilanza del dipartimento, affinché venga garantita la tutela dei lavoratori. Continueremo a vigilare sulla situazione, pronti ad adottare ogni azione necessaria per garantire che gli agenti della Polfer possano operare in un ambiente di lavoro sicuro e salubre”.