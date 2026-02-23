Sicurezza rafforzata per il Festival di Sanremo: piano multilivello della Questura di Imperia su tutta la provincia (Video)

In vista del Festival di Sanremo, la Questura di Imperia ha predisposto un articolato dispositivo di sicurezza per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla città di Sanremo, che nei giorni della manifestazione registra un significativo aumento di presenze e flussi. Il Festival rappresenta non solo un grande evento mediatico, ma anche un appuntamento di rilievo nazionale, con importanti ricadute sulla mobilità e sull’economia locale. Proprio per questo, la pianificazione delle misure di sicurezza è partita con largo anticipo, attraverso un’accurata analisi dei rischi e la costruzione di un sistema multilivello in grado di rispondere efficacemente a ogni possibile scenario.

In qualità di Autorità tecnica provinciale di Pubblica Sicurezza, il Questore coordina l’intera “macchina della sicurezza”, assicurando l’integrazione delle diverse componenti operative. Centrale il confronto interistituzionale, che si sviluppa nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in tavoli tecnici operativi progressivamente più ravvicinati con l’avvicinarsi dell’evento. Il dispositivo prevede l’impiego coordinato di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, oltre alle specialità come Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, unità cinofile, artificieri e reparti altamente specializzati. L’obiettivo è garantire presidi capillari, una gestione ordinata dei flussi, la sicurezza degli eventi collaterali e la capacità di intervento immediato.

Particolare attenzione è rivolta anche alla possibile insorgenza di manifestazioni estemporanee, fenomeni spesso legati alla visibilità dell’evento. Tali dinamiche vengono costantemente monitorate per assicurare il diritto di espressione nel pieno rispetto della sicurezza delle persone e del regolare svolgimento della manifestazione. L’obiettivo finale è consentire a cittadini, artisti, operatori e visitatori di vivere i giorni del Festival in un clima di serenità, garantendo una Sanremo accogliente, sicura e ordinata.