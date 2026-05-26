San Biagio della Cima, il Coretto a vapore partecipa a 'Un mare di voci' (Foto)

La scuola di San Biagio della Cima partecipa a 'Un mare di voci'. Il Coretto a vapore è stato, infatti, tra le voci bianche liguri che hanno accolto l'arrivo degli alpini a Genova.

Si è esibito, l'8 maggio alle 16 nella chiesa di Santa Marta a Genova, insieme al Coro Santa Marta della scuola Santa Marta di Chiavari, ai Piccoli Cantori dell'Accademia vocale di Genova, al Coro dell'istituto Maria Ausiliatrice e al Coro dell'I.C. San Giovanni Battista.

Il Coretto a vapore, che è stato accompagnato da Giacomo Perotto, ha rappresentato, dunque, la scuola di San Biagio della Cima e, al contempo, la provincia di Imperia. Un'occasione unica per i ragazzi che formano il coro della scuola del paese.