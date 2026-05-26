Edilizia in Liguria, ok al Patto regionale: nasce il Tavolo permanente per lavoro, sicurezza e infrastrutture

Via libera in Consiglio regionale al Patto per l’edilizia in Liguria, con l’approvazione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive, Armando Biasi. Il documento impegna la Giunta guidata da Marco Bucci a istituire un Tavolo regionale permanente per il coordinamento tra grandi infrastrutture, politiche attive del lavoro e formazione professionale. Il Tavolo coinvolgerà associazioni datoriali, organizzazioni sindacali di categoria e istituzioni locali, con l’obiettivo di definire una strategia industriale per il settore delle costruzioni capace di guardare oltre il Pnrr, garantendo programmazione delle risorse e certezza dei tempi per le grandi opere.

“Per il post Pnrr è necessario sviluppare e coordinare le nuove opportunità in una visione programmatica decennale”, ha spiegato Biasi, sottolineando anche il ruolo dell’efficientamento energetico e del futuro “conto termico 3” nazionale nel contesto della crisi energetica europea. Il documento approvato punta inoltre a valorizzare i fabbisogni professionali in relazione al cronoprogramma dei principali lavori pubblici e alla tipologia di interventi previsti sul territorio ligure. L’obiettivo è modulare l’offerta formativa regionale per creare competenze specialistiche, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e generare occupazione stabile. Ampio spazio anche al tema della sicurezza nei cantieri edili. L’ordine del giorno prevede infatti la realizzazione di un Comitato tecnico territoriale di prevenzione, con la partecipazione degli Rls, Rlst, Rls di sito e dei tecnici della sicurezza delle quattro scuole edili liguri.

“Il tema infrastrutturale regionale e dei vari Comuni può essere un volano economico e lavorativo, ma conoscendone i tempi di attuazione reali”, ha aggiunto il consigliere della Lega. “Noi possiamo essere attenti e pronti a creare i presupposti per un vero sviluppo economico con tutti i soggetti intermediari”.