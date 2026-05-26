Vallecrosia, Consiglio comunale il 3 giugno: bilancio, urbanistica, imposta di soggiorno e parcheggi all'ordine del giorno

Il presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia ha convocato l’assemblea cittadina per mercoledì 3 giugno alle 21. Una seduta particolarmente ricca di temi amministrativi, urbanistici e legati alle opere pubbliche del territorio. Tra i primi punti all’ordine del giorno figurano la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente e la modifica del regolamento relativo all’imposta di soggiorno, con interventi sugli articoli 5 e 7 del testo approvato nel 2019.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle questioni economico-finanziarie, con due pratiche riguardanti la variazione al bilancio di previsione 2026/2028, tra cui la ratifica della delibera di Giunta n.55 del 13 maggio scorso. Particolare attenzione sarà rivolta al punto urbanistico relativo all’aggiornamento del Piano urbanistico comunale. Il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sull’assenso preventivo alle modifiche riguardanti il distretto di trasformazione “DT1-SUB1”, connesso alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un centro benessere con lounge bar a servizio di una struttura turistico-ricettiva esistente.

Nel corso della seduta verranno inoltre discusse quattro mozioni presentate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento comunale. Tra queste, quelle dedicate alla definizione della permuta del terreno destinato al campetto e ai parcheggi di Vallecrosia Alta, al completamento della riqualificazione del marciapiede di via Romana, alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico sul lungomare Marconi e al collegamento pedonale tra il Museo della Canzone “Erio Tripodi” e il civico cimitero.

Chiuderà la seduta un’interpellanza relativa ai lavori di “ripascimento delle spiagge e sistemazione della foce del Verbone”, limitatamente al secondo quesito contenuto nell’atto protocollato il 15 maggio scorso.