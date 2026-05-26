Elezioni, Biasi (Lega): "Complimenti e buon lavoro a Baldassarre e altri sindaci dell’Imperiese, continuerò a collaborare con le amministrazioni comunali del territorio"

“Desidero rivolgere i miei complimenti a Marzia Baldassarre per la vittoria alle elezioni comunali di Bordighera, così come a Stefano Gastaudo, Marcello Pallini, Tullio Cha e Massimo Rosso per la fiducia ricevuta dai cittadini nelle rispettive comunità dell’Imperiese".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

Ancora una volta le elezioni amministrative dimostrano con chiarezza come i liguri sappiano riconoscere e premiare amministratori concreti, presenti sul territorio, capaci di ascoltare, costruire un rapporto diretto con le persone e dare risposte ai bisogni reali delle comunità.

Al di là delle appartenenze politiche, sono stati premiati credibilità, serietà, competenza amministrativa e attenzione quotidiana ai problemi dei territori. Amministrare la ‘cosa pubblica’ rappresenta un privilegio, ma soprattutto una grande responsabilità. Fare il sindaco significa esserci ogni giorno, ascoltare i cittadini, assumersi decisioni anche difficili, affrontare criticità e lavorare con equilibrio, pragmatismo e spirito di servizio nell’interesse della propria città. È un impegno che richiede tempo, passione, presenza e dedizione costante. La politica locale continua a essere il livello istituzionale più vicino ai cittadini ed è proprio dai Comuni che passa una parte fondamentale della fiducia nelle istituzioni.

Per questo considero essenziale sostenere chi sceglie di mettersi a disposizione della propria comunità con senso civico, responsabilità e voglia di costruire soluzioni concrete. Nel mio ruolo di consigliere regionale continuerò a collaborare con le amministrazioni comunali, sostenendo iniziative utili al territorio, ai servizi e alla qualità della vita dei cittadini della provincia di Imperia e della Liguria. Guardando anche al quadro nazionale, i risultati emersi di realtà importanti come Venezia e Reggio Calabria confermano un elemento sempre più evidente: la qualità delle persone, la credibilità dei candidati, la chiarezza dei programmi e la capacità di interpretare i bisogni reali delle comunità sono fattori determinanti per costruire consenso e ottenere la fiducia degli elettori.

È una riflessione che porto avanti anche nel mio nuovo ruolo di commissario provinciale della Lega, ossia mettere al centro le persone, le idee, il radicamento territoriale e la buona politica. Perché i risultati migliori arrivano quando si costruiscono progetti seri, credibili e vicini ai cittadini. A tutti i sindaci eletti rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno affrontare questo importante incarico con responsabilità, competenza e amore per il proprio territorio”.