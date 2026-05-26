Bordighera, Marzia Baldassarre si insedia come sindaco: "Una grande emozione" (Foto e video)

Marzia Baldassarre si insedia come sindaco di Bordighera. E' avvenuto questa mattina in Comune il passaggio di consegna formale tra il commissario prefettizio Rosa Abussi e il neo sindaco.

La firma del documento è avvenuta alla presenza della squadra Bordighera Domani. "Una grande emozione" - commenta il neo sindaco Marzia Baldassarre - "Ringrazio il commissario prefettizio e gli uffici per il lavoro svolto finora. Da oggi in poi sarà un proseguimento di un'attività che è stata portata avanti. Vorrei, inoltre, ringraziare tutti i cittadini per la fiducia che è stata accordata a me e a tutta la mia squadra. Il mio impegno e la mia garanzia sarà quello di essere presente e di continuare nell'attività dell'ascolto. Un ringraziamento, infine, va alla mia squadra, qua presente, che per me è motivo di grande orgoglio. Garantiremo un lavoro importante, un lavoro di presenza e di grande responsabilità. E' una fiducia che sentiamo e che abbiamo accolto".

Ora il neo sindaco dovrà pensare alla composizione della nuova Giunta. "In questi giorni ci riuniremo con tutta la squadra per decidere insieme la Giunta" - afferma Baldassarre - "Entro una settimana si saprà chi saranno gli assessori e il vicesindaco".

Giuseppe Trucchi, per l'occasione, ha consegnato un mazzo di fiori sia al neo sindaco che al commissario prefettizio.