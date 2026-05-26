Bordighera, fotografa la scheda elettorale col cellulare nel seggio: la Polizia denuncia l'elettore

E' stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia, per aver introdotto un cellulare nella cabina elettorale e fotografato la propria scheda di voto durante le elezioni comunali a Bordighera, l'uomo sorpreso domenica scorsa. L’episodio si è verificato nel pomeriggio alla scuola De Amicis, sede di uno dei seggi elettorali cittadini. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia, l’uomo avrebbe ignorato le disposizioni previste all’ingresso del seggio, che impongono di depositare il telefono cellulare prima di accedere alla cabina elettorale.

Dopo aver ricevuto la scheda, infatti, il votante si sarebbe diretto verso la cabina nascondendo il dispositivo. Poco dopo avrebbe scattato una fotografia alla scheda compilata, attirando però l’attenzione del presidente di seggio, che ha immediatamente richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno identificato il soggetto e proceduto al sequestro del cellulare e della scheda elettorale. Nonostante l’uomo avesse cancellato la fotografia subito dopo lo scatto, sentendosi scoperto, i poliziotti sono riusciti a recuperarla dal cestino delle immagini eliminate di recente.

Dagli accertamenti è così emersa la corrispondenza tra la fotografia recuperata e il voto espresso sulla scheda a favore di uno dei candidati sindaco. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato e, al termine delle procedure di legge, deferito alla Procura della Repubblica di Imperia per il reato di introduzione in cabina elettorale di un telefono cellulare idoneo alla registrazione fotografica. In una nota, la Polizia di Stato ha ribadito che “massima resta l’attenzione affinché la competizione elettorale si svolga nel pieno rispetto delle regole della democrazia e della legalità”.