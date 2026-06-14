Sanremo, risolta la perdita d’acqua in strada Borgo Tinasso: oggi l’intervento di Rivieracqua

Dopo giorni di segnalazioni e proteste da parte dei residenti del Borgo, oggi Rivieracqua è intervenuta risolvendo la consistente perdita d'acqua che da mercoledì scorso interessava il tombino situato all'inizio di strada Borgo Tinasso, a Sanremo. La fuoriuscita aveva destato forte preoccupazione tra gli abitanti della zona, che denunciavano il continuo riversarsi di una notevole quantità d'acqua sulla carreggiata. Una situazione ritenuta inaccettabile soprattutto alla vigilia della stagione estiva, quando il tema della disponibilità idrica torna puntualmente al centro dell'attenzione.

Nelle scorse ore erano stati numerosi gli appelli affinché gli enti competenti effettuassero un sopralluogo tecnico per individuare l'origine del guasto e porre fine a quello che veniva percepito come un vero e proprio spreco di una risorsa preziosa. L'intervento effettuato oggi dai tecnici di Rivieracqua ha consentito di eliminare la perdita e ripristinare la normalità, spegnendo così le preoccupazioni dei residenti del quartiere. Una risposta attesa dalla cittadinanza, che auspicava tempi rapidi per evitare ulteriori dispersioni d'acqua in un periodo particolarmente delicato per le riserve idriche del territorio.