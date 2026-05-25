Ventimiglia, il consiglio comunale accoglie il nuovo assessore: Tiziana Faedda

Il consiglio comunale di Ventimiglia accoglie il nuovo assessore: Tiziana Faedda.

"L'articolo 46 del Tuel reca la disciplina in materia di nomina della giunta comunale. In particolare, il comma 2 prevede che il sindaco nomina nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Ad analoga comunicazione al consiglio comunale in occasione della prima seduta utile, è tenuto il sindaco, in caso di dimissioni o revoca dell'assessore e conseguente nuova nomina, mediante decreto sindacale, con l'attribuzione delle relative deleghe al neoassessore. Con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2026 l'assessore Serena Calcopietro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore. Con decreto sindacale n. 36 assunto il giorno l'8 maggio 2026, nel rispetto del principio delle pari opportunità è stato nominato il nuovo assessore, in sostituzione della dimissionaria Calcopietro, individuata nella persona di Tiziana Faedda con l'assegnazione alla stessa delle seguenti deleghe: Turismo, Manifestazioni, Cultura, Teatro, Biblioteche, Sport, Terra e Innovazione Tecnologica. Buon lavoro al nuovo assessore".

"Signor sindaco, presidente del consiglio, colleghi consiglieri ringrazio per la fiducia che mi viene accordata oggi" - afferma l'assessore Tiziana Faedda - "Desidero rivolgere un ringraziamento al mio partito e a tutte le persone che mi hanno sostenuta, agli elettori che hanno creduto in me. Un grazie speciale va anche alla mia famiglia che mi è sempre stata accanto in questi momenti con pazienza e supporto. Entro con questo ruolo con veramente tanto entusiasmo, senso di responsabilità e con la volontà di lavorare concretamente per la città di Ventimiglia. Affronterò questi due anni di amministrazione con spirito di collaborazione, ascolto e disponibilità nell'interesse di tutta la comunità. Grazie a tutti".

"Con grande piacere e grande entusiasmo, rivolgo a nome del gruppo Forza Italia, il più caloroso benvenuto all'assessore" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Buon lavoro".

"Da parte mia un benvenuto" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "L'ho già vista, in questi giorni, muoversi continuamente in Comune e darsi da fare per cominciare a lavorare. Io credo che avremo un ottimo assessore".

"Vorrei un attimino ricordare l'assessore che l'ha preceduta, la dottoressa Serena Calcopietro, che a mio giudizio stava cercando di portare avanti il suo impegno politico-amministrativo e ha deciso autonomamente di allontanarsi. Porgo un grande saluto a Serena" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Porgo una grande benvenuto al nuovo assessore. Sarà titolare di un settore dove ci sono delle aspettative, in primis del sindaco che aveva detto che su questo settore non era molto contento di quello che era successo negli scorsi tre anni e, quindi, ha delle aspettative ma anche noi le abbiamo. Dovrà muoversi seguendo un po' tutte quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione. La città di Ventimiglia sul turismo e le manifestazioni, in questi tre anni, ha un po' zoppicato, probabilmente perché mancavano i finanziamenti. Do il benvenuto al neo assessore, le faccio un grande 'in bocca al lupo' e le auguro buon lavoro".

"Anche io mi associo ai ringraziamenti e ai complimenti vari" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia - "Ti accogliamo con piacere, da parte della Lega. Siamo lieti e sicuri che lavoreremo benissimo insieme".

"In bocca al lupo al nuovo assessore" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Per quanto riguarda le dichiarazioni del consigliere Scullino, non credo che il sindaco Di Muro abbia detto che non era contento dell'operato dell'assessore precedente perché non è vero. Non diciamo cose non vere. E' successo quello che è successo e ne abbiamo preso atto. Ora bisogna andare avanti ma sono sicuro che il sindaco era contento dell'assessore precedente e del lavoro di tutta la maggioranza. In bocca al lupo al nuovo assessore".

"Tanti auguri. Congratulazioni per il nuovo incarico" - dice il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Sono sicuro che ce la metterai tutta".

"Ci tengo a dare il benvenuto al nuovo assessore" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "A farle tanti auguri di buon lavoro. Ci tengo a sottolineare che le deleghe che le sono state assegnate possono sembrare meno importanti ma, invece, sono molto importanti per la città di Ventimiglia e quindi sarà comunque impegnativo. Confidiamo nei suoi risultati".