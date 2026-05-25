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Politica | 25 maggio 2026, 17:50

Elezioni comunali nell’Imperiese, Scajola: “Premiati amministratori concreti e vicini ai cittadini”

Il presidente della Provincia si congratula con i neoeletti Baldassarre e Gastaudo e con i sindaci riconfermati Pallini, Cha e Rosso

Elezioni comunali nell’Imperiese, Scajola: “Premiati amministratori concreti e vicini ai cittadini”

Il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha commentato i risultati delle elezioni comunali sul territorio provinciale, sottolineando come il voto abbia premiato soprattutto la concretezza e il rapporto diretto con i cittadini. “Ancora una volta emerge chiaramente come, al di sopra di tutto, contino le persone: nelle elezioni, infatti, i cittadini cercano soprattutto amministratori concreti in cui potersi rispecchiare”, ha dichiarato Scajola, rivolgendo un messaggio di auguri ai sindaci eletti e riconfermati.

Un passaggio particolare è stato dedicato alla neo sindaca di Bordighera, Marzia Baldassarre. “I migliori auguri al nuovo sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, donna e professionista di prestigio, la cui elezione dimostra che gli elettori non si sono lasciati condizionare da polemiche di basso livello”, ha affermato il presidente della Provincia. Scajola ha poi aggiunto: “Sono certo che, nel suo nuovo ruolo di primo cittadino, confermerà le grandi qualità già ampiamente dimostrate in Consiglio Provinciale e nella giunta di Bordighera”.

Congratulazioni anche per Stefano Gastaudo, nuovo sindaco di Rocchetta Nervina. “Saprà guidare la comunità con dedizione e amore per il territorio”, ha commentato Scajola. Infine, il presidente della Provincia ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai sindaci riconfermati: Marcello Pallini a Santo Stefano al Mare, Tullio Cha ad Aquila d'Arroscia e Massimo Rosso a Pietrabruna, sottolineando come il loro impegno sia stato “giustamente premiato dai cittadini”.

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