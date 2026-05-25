Amministrative in provincia di Imperia: affluenza oltre il 53%, a Bordighera lieve aumento. Avviati gli scrutini

Si è chiusa alle 15 di oggi la tornata elettorale per le elezioni amministrative nei comuni della provincia di Imperia interessati dal voto. Il dato definitivo dell’affluenza si attesta al 53,20%, mentre sono già iniziate le operazioni di scrutinio.

Il dato provinciale evidenzia una partecipazione in lieve calo rispetto alle precedenti amministrative, quando alla stessa ora l’affluenza si era fermata poco sopra al 53,31%. Tra i comuni con l’affluenza più elevata spicca Rocchetta Nervina, che ha fatto registrare il 76,15% dei votanti alle 15 (64,56% alle precedenti). Molto alta anche la partecipazione ad Aquila d’Arroscia con il 64,33% e a Santo Stefano al Mare con il 63,29% (in calo rispetto al 65,27% precedente).

Bordighera, il comune più popoloso tra quelli coinvolti nella tornata amministrativa, si è attestato invece al 49,75%, un dato comunque in linea con quello registrato nelle precedenti consultazioni (49,39%). a Pietrabruna calo di un paio di punti percentuali.

Nel dettaglio:

Aquila d’Arroscia: 64,33%

Bordighera: 49,75%

Rocchetta Nervina: 76,15%

Santo Stefano al Mare: 63,29%

Pietrabruna: 76,71%

Con la chiusura delle urne hanno preso il via anche gli scrutini che nelle prossime ore definiranno il quadro politico nei comuni della provincia chiamati al voto.