Rocchetta Nervina sceglie Stefano Gastaudo: battuto il sindaco uscente Claudio Basso con 91 voti

E’ Stefano Gastaudo il nuovo sindaco di Rocchetta Nervina. Il neo primo cittadino del piccolo centro della Val Nervia ha vinto le elezioni amministrative con 91 voti (pari al 54,82%) contro i 74 (pari al 45,18%) del sindaco uscente, Claudio Basso. Nessuna preferenza, invece, per Ciriaco Pannese.

Particolarmente emozionato il neo sindaco: “Sono anche contento – ha detto a pochi minuti dall’elezione Gastaudo - anche perché sono appena andato a bere con il mio avversario e cercherò di andare d’accordo con tutti.” Il sindaco uscente Claudio Basso era candidato con la lista Castrum Barbaire, Ciriaco Pannese con la lista Progetto Popolare e Stefano Gastaudo con la lista Aiga Nova. “Per ora non parliamo ancora di assessori o formazione del consiglio – ha detto Gastaudo – per ora una bicchierata e a fine settimana inizieremo a lavorare.”

Queste le preferenze per la lista del neo sindaco Gastaudo: Roberta Rosso 22 voti, Elena Rondelli e Rebecca Tamagno 12, Martina Ciurlo 11, Filippo Esposito 9, Nadia Costacurta 8, Massimo Ricotta 5. Questi entrano in consiglio comunale. Quindi hanno ottenuto voti anche: Dario Brigasco e Giuliano Merenda 2.

Queste, invece, quelle del suo avversario, Claudio Basso che sarà consigliere di opposizione con Silvia Carabalona (14 voti) e Marisa Amerio con 12. A seguire: Tommaso D’Annunzio e Matteo Brigasco 9, Fabrizio Crespi e Giacomo Perotto 7, Antonella Balestra 4 e Alessandro Raspaldo 1.

Nessuna preferenza nella lista di Ciriaco Pannese.