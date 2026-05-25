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Politica | 25 maggio 2026, 17:49

Elezioni amministrative 2026, Davide Sattanino (Obiettivo Bordighera) si piazza secondo: "Faremo un'opposizione accurata" (Foto e video)

"L'impegno è stato massimo"

'Obiettivo Bordighera', la lista di Davide Sattanino, si piazza al secondo posto dopo Bordighera Domani, la lista di Marzia Baldassarre, alle elezioni amministrative nella città delle palme con 1.220 voti (27,18%).

Nella sezione 1 Obiettivo Bordighera ha preso 137 voti (27,08%); nella sezione 2 98 (23,22%); nella sezione 3 123 (30,52); nella sezione 4 105 (26,85%); nella sezione 5 102 (22,03%); nella sezione 6 106 (27,89%); nella sezione 7 119 (24,34%); nella sezione 8 103 (25,56%); nella sezione 9 203 (36,98%) e nella sezione 10 124 (25,67%).

Sattanino si è presentato con 'Obiettivo Bordighera', una squadra formata da Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri, Martina Sferrazza, Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà, Maurizio Rovere, Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà. 

"L'impegno è stato massimo" - dichiara Davide Sattanino - "Ringrazio tutti: la mia squadra, i parenti, gli amici, i sostenitori e coloro che ci hanno votato. Ho trovato sedici persone squisite, che si sono impegnate tutti i giorni per trovare un programma valido per Bordighera. Faremo un'opposizione accurata".

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Elisa Colli

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