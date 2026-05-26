Sanità pubblica, confronto a Bigauda: il 29 maggio a Camporosso l’incontro “Emergenza Sanità” promosso dal Partito Democratico

Venerdì 29 maggio, a partire dalle 18:00 al PalaBigauda di Camporosso, il Partito Democratico organizza un incontro pubblico dal titolo “Emergenza Sanità”, dedicato al tema della sanità pubblica e alle criticità che cittadini e territori affrontano quotidianamente. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto aperto sui principali problemi del sistema sanitario, tra cui le liste d’attesa, la carenza di medici e personale sanitario, i servizi territoriali e il diritto alla salute.

Interverranno i consiglieri regionali Enrico Ioculano, Carola Baruzzo e Armando Sanna, insieme a Stefania Russo, membro della Segreteria Provinciale del Partito Democratico con delega alla sanità, e Giuseppe Trucchi, ex dirigente medico. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e rappresenterà un’occasione per ascoltare esperienze, raccogliere proposte e discutere possibili soluzioni per rafforzare il sistema sanitario pubblico.

Al termine del dibattito, dalle ore 20:00, si terrà una cena conviviale aperta ai partecipanti. Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione, inviando conferma all’indirizzo e-mail indicato dagli organizzatori. L’appuntamento è quindi fissato per il 29 maggio a Bigauda, Camporosso, per una serata dedicata al confronto, alla partecipazione e all’attenzione verso un tema centrale per la vita delle persone e delle famiglie del territorio.