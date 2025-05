Sanremo: drenaggio delle acque, approvato il progetto per la sistemazione delle acque bianche a Coldirodi

La Giunta Comunale di Sanremo ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo per la risoluzione delle problematiche legate alla canalizzazione delle acque bianche nel centro storico di Coldirodi, in particolare nella zona a valle di Piazza San Sebastiano e lungo via G.B. Aicardi.

L’intervento, su cui la giunta si era già confrontata nel corso dell'estate scorsa, si propone di risolvere le difficoltà legate all’inadeguatezza del sistema di drenaggio delle acque meteoriche (tutte le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche, come pioggia, neve, grandine, rugiada, ecc). Il progetto, curato dall’ingegnere Fabio Ravera e supportato dalla relazione geologica redatta dal geologo Demis Ciliberti, prevede il rifacimento del collettore delle acque bianche, che raccoglie il deflusso dalla Piazza San Sebastiano fino alla canalizzazione esistente a valle.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 200.000 euro, interamente finanziati con l’avanzo libero di amministrazione e iscritti al bilancio di previsione 2024/2026. Tra le voci principali del progetto rientrano:

- rifacimento dei sottoservizi e del collettore principale;

- lavori di messa in sicurezza dei cantieri;

- oneri per spostamento sottoservizi e sondaggi;

- spese tecniche e indagini archeologiche preventive.

Si va quindi a sbloccare la situazione di attesa relativa al convogliamento delle acque bianche, così da risolvere i problemi di accumulo idrico che provocano disagi ai residenti, andando a danneggiare quelli che sono i camminamenti lungo il centro storico: attraversando le vie che convergono verso piazza San Sebastiano si possono notare i problemi legati al mancato defluire dell'acqua. Ora con l'approvazione del progetto esecutivo la situazione dovrebbe finalmente sbloccarsi, fermo restando che bisognerà capire quando avverrà l'effettivo via dei lavori.