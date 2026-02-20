Trasporto pubblico, alla Provincia di Imperia oltre 1,5 milioni in più dal Fondo Nazionale Trasporti

In seguito alle modifiche apportate nel dicembre scorso alla Legge Regionale n. 33 del2013 sul Trasporto pubblico Locale, la Giunta Regionale ha provveduto al nuovo riparto delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti utilizzando nuovi criteri oggettivi basati sui dati aggiornati.



Da quest'anno, per tutte le Province liguri e la Città Metropolitana di Genova, è previsto un incremento dei fondi annuali destinati al servizio che, per la Provincia di Imperia, ammonta ad oltre 1,5 milioni in più rispetto allo scorso anno. Il Presidente Claudio Scajola ed il Consigliere delegato al TPL Gabriele Amarella esprimono grande soddisfazione ringraziando il Presidente della Regione Bucci e l’Assessore Marco Scajola per l'impegno e l'attenzione rivolti al miglioramento del settore TPL.